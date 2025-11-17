俳優の川崎麻世が16日に自身のアメブロを更新。芸能界入りのきっかけとなった恩人である落語家の笑福亭鶴光と50年ぶりに再会したことを報告した。この日、川崎は「昨夜は『笑福亭鶴光のオールナイトニッポンTV』に生出演させていただきました」と報告し「実は鶴光師匠とは深い繋がりがあるのです」と切り出した。今から50年前、中学2年生の頃に出演した鶴光の番組がきっかけで芸能界デビューに至ったと明かし「笑福亭鶴光師匠は俺