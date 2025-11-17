アパホテルは、「アパホテル〈福島駅東〉（仮称）」を2026年2月にオープンする。環境開発グループの川口商事とフランチャイズ契約を締結し、11月15日をもって営業を終了した旧ホテルサンルート福島をリブランドする。建物は地上7階建て、客室数は83室。客室には卵型ユニットバスを導入し、アパホテルオリジナルベッド「Cloud Fit Gran（クラウドフィット グラン）」、50型液晶テレビの導入など、アパホテルの「新都市型ホテル」基