明治屋は、ソニー･クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有するフランス生まれの絵本キャラクター『リサとガスパール』とコラボレーションした4品を、2025年11月19日(水)から明治屋ストアー各店で発売する。明治屋創業140周年と、リサとガスパール日本語版出版25周年を記念した初めてのコラボレーションだという。【コラボ4品のラインアップ】･リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー&ヨーグルト風味･泉屋