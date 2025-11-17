元AKB48で女優・歌手の河西智美（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。長女の七五三での家族ショットを公開した。河西は「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とつづり、着物姿の家族写真をアップ。「お着物は私が3歳の頃に着たもの私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物だそうです」と明かした。「子供を授かるまでは“新しい流行のやつとか着せるでしょ〜”と正直思っ