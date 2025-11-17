自転車で通勤中に大型トラックに追い抜かれ、「ヒヤリ」とした体験はありませんか。多くの自転車利用者にとって、車道を走行することの危険性は身近な問題です。 2026年4月から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度（青切符）」が導入され、歩道走行を含めた一部の違反行為に「罰則（反則金）」が科される見通しです。 本記事では、「交通反則通告制度（青切符）」が導入される背景と、安全な自転車利用のため