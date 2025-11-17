BABYMONSTERが、ユーチューブで新たな記録を達成した。【写真】アヒョン、i-dleメンバーと"親密SHOT"「姉妹？」11月17日、所属事務所YGエンターテインメントによると、BABYMONSTERの1stフルアルバム『DRIP』に収録された『Really Like You』のMVが、11月16日午後9時13分頃に1億回再生を突破した。公開から約10か月で達成した快挙となる。『Really Like You』は、90年代HIPHOP・R&Bスタイルのナンバーで、リズミカルなビートの