BTSのVが、アメリカで開催されたビューティーブランドのポップアップイベントに出席し、K-ビューティーを代表するスターとして世界の注目を集めた。【写真】V、“ベッド写真”が流出？Vは韓国ビューティーブランド「TIRTIR（ティルティル）」のグローバルアンバサダーとして、ロサンゼルスで行われたイベントに参加。会場は彼を一目見ようと訪れた人々で熱気に包まれた。Vが出演したTIRTIRの広告ティザー映像は、公開からわずか6日