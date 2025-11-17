多くの人が暮らす共同住居。人の優しさに触れることもあれば、思ってもいない災難に巻き込まれることも。Ai(@mayai260)さんは、新婚当時住んでいた団地で、契約している駐車場を無断で使われるトラブルに遭遇。なんとか直接やりあわずに駐車をやめさせようと自身の原付バイクを駐車場に置いてみたAiさん。するとまさかの事態に…。『非常識な奴と戦った話』の見どころをご紹介します。 ⓒmayai260 ⓒmaya