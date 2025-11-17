好意を抱く女性の誕生日には、知り合ったばかりであってもプレゼントをしたくなるものです。しかし、あげるものを間違えると喜ばれるどころか嫌がられてしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者へのアンケートから「知り合ったばかりの女性にあげると内心嫌がられる誕生日プレゼント９パターン」を紹介します。【１】重すぎて恐怖すら感じる「自作の歌」「ストーカーになりそうな気配がぷんぷん」（２０代