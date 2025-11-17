【勝利の女神：NIKKE マスト】 2026年8月 発売予定 価格：24,750円 メディコス・エンタテインメントは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE マスト」を2026年8月に発売する。価格は24,750円。 本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」より海に憧れを抱くニケ「マスト」を1/7スケールフィギュア化したもの。八重歯がのぞく可愛らしい笑顔と、豊満なボディを包む白い制服が