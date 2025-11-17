Ｊ１川崎は１７日、ＤＦ車屋紳太郎が今季限りで現役を引退すると発表した。３３歳の車屋は、熊本市出身で大津高から筑波大へ進学。２０１４年の特別指定選手時代を含め、１２年間、川崎一筋でプレーした。左利きのセンターバックとして長く活躍。２０１７、１８年にＪリーグ・ベストイレブンを受賞した。近年は負傷などの影響で、昨季はリーグ３試合、今季はこれまで同２試合の出場にとどまっていた。Ｊ１リーグ通算２５０試