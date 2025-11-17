日本ハムは１７日、巨人、日本ハムなどでプレーした村田透投手の現役引退を発表し、球団と契約し、スカウトに転身することを発表した。チーム統轄本部スカウト部に配属される。「これから新たな仕事が始まるので、非常に楽しみな気持ちです。これまでとは違った形で野球に携わることになるので、楽しみとともに少し不安もあります。プロに入って３年でクビになった自分が４０歳まで野球ができて本当に幸せです。出会いに恵まれま