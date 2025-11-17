夢二郷土美術館 小嶋ひろみ 館長代理 岡山出身の芸術家・竹久夢二にまつわる研究を発表する「竹久夢二学会」が、16日に東京で開催されました。 会場となったのは、夢二と同時代を生きた実業家・畠山一清が開設した私立美術館「荏原 畠山美術館」です。 学会では、元電通のクリエイターで東京経済大学の大岩直人教授が、広告という視点で竹久夢二の生涯を分析、講演しました。 大岩さんは、「夢二は、色使