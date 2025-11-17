阪神は17日、高知県安芸市で行っていた秋季キャンプを打ち上げた。正午過ぎ、小幡竜平内野手を中心にマウンド付近で輪となり、一丁締め。1日の初日から累計1万4800人が詰めかけた“実りの安芸”を終えた。藤川球児監督は打ち上げ後に報道陣に対応し、目に留まった選手を問われ「あまりいないですけどね。誰かが来季、チームの中心になって優勝できるようなピースには、この中のメンバーでは、なかなか難しいのかな」と語った。