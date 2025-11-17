「キングカズ」の名で親しまれるサッカー選手三浦知良さんと、兄泰年さんの品々を展示するカフェが１１日、静岡市葵区七間町にオープンした。店の場所は、兄弟が少年時代を過ごした思い出の場所で、静岡サッカー文化の新たな発信基地となりそうだ。（佐藤彩音）店は「ＧＯＡＬＢＡＳＥＳＨＩＺＵＯＫＡ」。兄弟の父・納谷宣雄さんと叔父・義郎さんが１９６５年に創業した日本初のサッカー専門ショップ「ゴール」があった場