「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）藤川球児監督が最終日の手締めを終えて、今キャンプを総括した。若手中心のメンバー構成となったが、目に留まった選手を聞かれると、「あまりいないですけどね。彼らの今のレベルで言えば、（来春１軍で）キャンプに参加できるメンバーがチラホラ」とキッパリ。来春キャンプへ向けて、「２月まで非常に厳しい練習を自分に課して、鍛錬を積んで、大幅なレベルアップが必要となりますね」と