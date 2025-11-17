YouTube「よしもと漫才劇場チャンネル」が17日までに更新され、よしもと漫才劇場（マンゲキ）発のアイドルユニット「漫烈」に、新メンバー加入が有力であることがわかった。漫烈は、黒帯・てらうち（38）がプロデュースし、メンバーは祗園・櫻井（41）、デルマパンゲ・広木（40）、ツートライブ・たかのり（41）、ダブルヒガシ・東（33）の5人グループ。SMAPと純烈をイメージし、8月25日には大阪市内でデビューイベントを行い、「