私はシズカです。長年お付き合いしている交際相手がいたのですが、最近になって私の妊娠がわかりました。それをきっかけに私たちは結婚することに。これまで家族とは積極的に関わることをしてきませんでしたが、結婚や妊娠を黙っているわけにはいきません。母に連絡すると、とても喜んでくれました。孫フィーバーというやつなのでしょうか、やたらと連絡が来るようになったのです。突然の態度の変わりように、私は戸惑ってしまいま