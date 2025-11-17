先週の「バターフィールド・バミューダ選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！大会3日目を終えて、金谷拓実が首位と1打差の3位、星野陸也が2打差の7位につけ、日本勢による優勝争いが注目された。しかし最終日は、ともに「72」とスコアを落とし、金谷はトータル10アンダーの3位タイ、星野はトータル9アンダーの8位で、ツアー初優勝には届かなかった。それ