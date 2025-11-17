サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間16日に、D、F、I、Kグループの最終節8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。グループIでは、首位ノルウェーが2位イタリアとの最終戦。エースのアーリング・ハーランド選手の2ゴールもあり、イタリアに4-1で勝利し、8戦全勝で28年ぶりのワールドカップ出場となり