【シドニー共同】オーストラリア政府は17日、環太平洋連携協定（TPP）の閣僚級会合を20、21日に南東部メルボルンで開催すると発表した。トランプ米政権が高関税政策など保護貿易主義的な動きを強める中、自由貿易体制の維持に向け欧州連合（EU）や東南アジア諸国連合（ASEAN）と対話を行い連携を模索する。EU、ASEANとの貿易・投資対話は20日に開催予定。EUからは通商担当閣僚に当たるシェフチョビッチ欧州委員が出席する見通