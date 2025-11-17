歌手中森明菜（60）が17日、インスタグラムを更新。歌手松田聖子（63）の名曲「赤いスイートピー」をカバーした思いを明かした。中森は、松田のデビュー45周年を記念して5日に発売されたオフィシャル・トリビュートアルバム「永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜」に、「赤いスイートピー」カバーで参加した。今回、ストーリーズを更新し、同曲カバーについて「この偉大な楽曲を、