OpenAIと協力して建設業での生成AI活用を推進大成建設は11月17日、OpenAIと連携してOpenAIの法人向け生成AIサービス「ChatGPT Enterprise」を活用した人財育成と業務改革の全社プロジェクトを開始したことを発表した。同プロジェクトは、建設業界として生成AIを使いこなせる人財を育成し、業務変革を通じて生産性の向上を図ることを目的とした、もので、すでに2025年4月より250名を対象に育成プログラムは進められており、2025年8