フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。11月17日（月）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、月曜前半レギュラー、ドイツ出身の翻訳家でエッセイストのマライ・メントラインが、ドイツの年金制度や日本とヨーロッパのZ世代について語った。 西村志野「『マライの気になる世界のアレ』、今朝はどんなテーマでしょうか？