メ～テレ（名古屋テレビ） 本格的な冬の訪れを前に岐阜県高山市で、雪の重みから松の枝を守る「雪つり」の作業が始まりました。 高山の観光名所での「雪つり」は、毎年雪が降る前のこの時期に行われています。 作業初日の17日は午前9時から、観光名所の中橋のたもとで始まりました。 松の中心に固定した支柱から約30本のロープを放射状に垂らし、枝にしっかりと結び付けていきます。 多くの観光客が目にする