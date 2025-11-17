えっ、私の居場所がない…？ 義実家でそれなりにうまくやっていたはずなのに…。「義姉への嫉妬が止まらない」（全15話）は、誰もが共感しつつも目を背けたくなる「嫉妬」という感情を真正面から描いた話題作です。主人公・理恵の目の前に現れたのは、義兄の婚約者・愛菜さん。彼女は若くて美人、愛嬌があり、家事の腕もピカイチ。義父母からの評価も良く、「いい嫁」としての座を愛菜さんに奪われた理恵は、焦りと共に抑えきれな