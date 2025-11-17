左からRLC-V7R MAX、RLC-V7R TVS REGZAは、レグザのレーザープロジェクター「RLC-V7R」と「RLC-V7R MAX」の本体をアップデート。AirPlay 2に対応した。 アップデートではこれ以外にも、プロジェクター設定の調整機能の操作方法を改善。動作の安定も図っている。