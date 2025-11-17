155.66エンベロープ1%上限（10日間） 155.55ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 154.74現値 154.1210日移動平均 153.93一目均衡表・転換線 153.4021日移動平均 152.58エンベロープ1%下限（10日間） 152.21一目均衡表・基準線 151.24ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.66一目均衡表・雲（上限） 149.38一目均衡表・雲（下限） 149.13100日移動平均 147.7