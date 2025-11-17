阪神が１７日、高知・安芸市での秋季キャンプを打ち上げた。総括会見に臨んだ藤川球児監督は「昨年ほどのこれでいけるとか、ここ（安芸）にいる選手たちが来年やれるという手応えは全くない状況ですね。求めるレベルが非常に上がっていますから。ここに来ているメンバーというのは２月まで、非常に厳しい練習を自分に課して。鍛錬を積んで、大幅なレベルアップが必要となりますね」と厳しいメッセージを送った。実戦も中日と２