「明治神宮野球大会・高校の部準決勝、神戸国際大付６−２英明」（１７日、神宮球場）神戸国際大付が初の決勝進出を果たした。またもや一発攻勢で試合の主導権を握った。三回２死一塁で４番・川中がバックスクリーンに突き刺す先制２ランをマーク。ホームを踏むとぐっと拳を握って仲間とハイタッチを交わした。３点リードの六回は２死一、二塁で１番・藤原が右翼スタンドに運ぶ３ランを記録。２本塁打で相手を突き放した。