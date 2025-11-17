紅葉シーズンを迎え、ハイカーや観光客の間で、クマへの不安から行楽を控える動きが出ている。関西では、人身被害が相次ぐ東北と比べてクマの出没は少ない。専門家は「過度な心配は無用だが、情報収集や備えをしっかりして出かけてほしい」と指摘する。（佐藤祐介、京都総局山下佳穂）■「念には念を」大阪府と兵庫県にまたがる妙見山（みょうけんさん）（標高６６０メートル）。今月２日、ハイキングルートの最寄り駅・能勢