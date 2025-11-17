内閣府が17日発表した2025年7〜9月期のGDP（国内総生産）速報値は、年率換算でマイナス1.8％と、6四半期ぶりにマイナス成長となった。輸出が減少していて、トランプ関税の影響が出た形だ。【映像】「景気は緩やかに回復」理由は？（会見の様子）17日午前の記者会見で受け止めを聞かれた木原稔官房長官は、「実質成長率の内訳を見ると、米国の通商政策の影響によって輸出が減少し外需が成長率を押し下げるとともに、内需につき