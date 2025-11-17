インドの首都ニューデリーで10日に起きたテロとみられる爆発事件をめぐり、捜査当局はカシミール地方に住む男を逮捕したと発表しました。【映像】現地の様子（燃え上がる車など）インドの国家捜査局は16日、事件で爆発した車の登録名義人で、インドとパキスタンが領有権を争っている南カシミールのプルワマ地区に住む男を逮捕したと発表しました。男は、事件で自爆した同じ地区出身の医学部助教授の男と爆発を共謀した疑いが