17日朝、能代市の向能代小学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、17日午前8時10分ごろ、能代市向能代字上野越の県道をクマ1頭が横断するのを、車に乗っていた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは約5メートル、向能代小学校までは約140メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。