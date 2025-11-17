自分にやさしくする！【漫画を読む】ノグチノブコさんのマンガ『なんかおいしくないので料理をおいしくするコツ知りたいです！』（画像14枚）仕事・家事・育児に追われてへとへとなわたしたち。同じようにたたかっているレタスフレンズは、どうやってへとへと状態から気持ちを切り替えているの？「わたしのへとへとリセット」をテーマに、レタスフレンズの日常をつづっていただくリレー連載。共感したり、発見があったり、くすっと