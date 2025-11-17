もやしのタンメン（料理・市瀬悦子、撮影・鈴木泰介）【写真を見る】お安い食材でヘルシーな麺料理！「もやしの上海風焼きそば」いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介し