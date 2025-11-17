Photo: 塚田優 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。健康保険や身分証明など、暮らしに欠かせない存在となったマイナンバーカード。そんな重要なカードだからこそ、ただ財布に無造作に入れておくだけでは不安を感じることも。今回は、「大事なマイナンバーカードだからこそ、しっかり守りたい」というニーズにマッチするマイナンバーカードケース