¤³¤ì¤«¤é¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæ¤Î´Ö¼è¤ê¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤â¤Î¡£¸½ºß¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²óÍ·Æ°Àþ¡×¤Ç¤¹¡£²È»ö¤Ê¤É¤Î¸úÎ¨À­¤ò¹â¤á¤ë²óÍ·Æ°Àþ¤Î³µÍ×¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡Ö²È»öÆ°Àþ¡×¤«¤é¡ÖÀ¸³èÆ°Àþ¡×¤Ø¡ª²óÍ·Æ°Àþ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³²óÍ·Æ°Àþ¤È¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤ò¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Æ°Àþ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤­»ß¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç°ÜÆ°¤¬¤Ç