シャープは11月11日に、独自の速乾方式とスリムなデザインのプラズマクラスタードレープフロードライヤー「IB-WX902」の限定色となる「トワイライトグリーン」モデルを、プラズマクラスター25周年に合わせて発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は4万4000円。●髪を立体的に押し分けて、速乾性を高める独自技術を搭載「IB-WX902」は、髪を立体的に押し分けて速乾性を高める独自のテクノロジー「ドレー