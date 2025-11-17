バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第4週に発売するアイテムをご紹介します。○ジュエルペット めじるしアクセサリージュエルペット めじるしアクセサリー「ジュエルペット めじるしアクセサリー」は、2009年から2015年にかけて放送されたテレビアニメ「ジュエルペット」のめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。○ココモとスモア めじるしアクセサリーココモとスモア めじるしアク