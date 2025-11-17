中国メディアの北京日報は16日、「日本の市民から『日本には戦争を扇動する首相は必要ない』との声が上がっている」と報じ、日本国内からも高市早苗首相への批判の声が上がっていることを強調した。同記事は高市氏の台湾をめぐる発言について、「日本の政界、学界、さらには世論にも高市氏への批判が響き渡っている」と報道。鳩山由紀夫元首相や「村山首相談話を継承し発展させる会」の藤田高景理事長らが高市氏の発言に反発してい