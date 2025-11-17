17日13時現在の日経平均株価は前週末比162.93円（-0.32％）安の5万213.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は507、値下がりは1053、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は235.85円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ソニーＧ が32.26円、ダイキン が25.74円、良品計画 が19.89円、日東電 が12.87円と続いている。 プラス寄与度トップはＳ