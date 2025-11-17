17日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝154円71銭前後と、前週末午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝179円45銭前後と50銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース