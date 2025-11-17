聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第２日の１６日、競技が本格的に始まり、柔道女子５２キロ級の岸野文音（紀陽ビジネスサービス）が今大会の日本勢第１号となる銅メダルに輝いた。男子７３キロ級の蒲生和麻（ＪＲ東日本）も銅を獲得した。柔道は男女各３階級が行われ、男子７３キロ級の蒲生と女子５２キロ級の岸野がいずれも銅メダルを獲得した。昨年の世界ろう者選手権覇者で