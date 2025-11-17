「阪神秋季キャンプ」（１７日、安芸）阪神が１日から行っていた秋季キャンプを打ち上げた。最後の円陣では小幡が代表して手締めのあいさつ。「安芸市の皆さん、阪神園芸の皆さん、裏方さん、球団関係者の皆さん、約３週間サポートありがとうございました」と感謝。「今年はたくさんのファンの方々のご声援のおかげでリーグ優勝することができました。来年は球団初の連覇を達成し、今年成し遂げられなかった日本一を目指して