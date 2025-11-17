トルコで走行中の車が制御不能になり、柵へ激突し横転する瞬間がカメラにとらえられた。運転していた男性によると、車の異常な挙動に気づき、立て直そうとしたが失敗して事故になったという。走行中にタイヤがパンクし、制御不能になったとみられている。男性は救急搬送されたが軽傷で済んだという。車が横転する衝撃の瞬間トルコで撮影されたのは、暴走事故の瞬間だった。画面奥から走ってきた白いミニバスが突然ふらついたかと思