テニスの男子ツアー大会を運営するＡＴＰ（男子プロテニス協会）は１７日、日東電工とのゴールドパートナー契約を２０３０年まで延長したと発表した。同社は２０１７年からツアー最終戦ＡＴＰファイナルの冠スポンサーを務めている。また、同社が木下グループ・ジャパンオープン（ＯＰ）とオフィシャルパートナーとして複数年の協賛契約を結んだことも公表された。例年、全米オープン後の９〜１０月に東京で開催されている同大