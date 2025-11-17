女優の川口葵が、７月に結婚した元Ｋー１王者・武尊の再起戦勝利を祝った。川口は１７日までにインスタグラムを更新し、武尊と愛犬を抱きかかえる２ショットを披露。１６日に行われた「ＯＮＥ１７３」で８か月ぶりの再起戦に勝利した夫を「本当におめでとう！！そして無事に帰ってきてくれてありがとう。世界一かっこよかったよおかえりなさい」とねぎらった。この投稿には「やっぱり奥様の支えが力になってるよー」「最