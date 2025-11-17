東京都板橋区に暮らす篠原保夫さん（53）は、電子機器メーカーで管理職を務める傍ら、高齢の母（82）の介護に追われている。軽い脳梗塞と認知症の症状が出始めた母の生活を支援サービスや妻、大学生の息子と共に支える日々。急な体調変化や夜間の徘徊、幻覚など介護の負担は増す一方で、仕事と家庭の板挟みに直面する50代の現実とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）増田明利氏によるルポルタージュ『今日、50歳になった