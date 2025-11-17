山形県のクマ緊急対策会議が17日に開かれ、11月末までの県の緊急対策として、やぶの刈り払いなどが実施されることが示されました。17日の会議では、県内で11月9日までのクマの目撃件数は2257件、人身被害が12件でいずれも過去最多となったことが報告されました。そして、11月14日に政府が公表したクマ被害対策パッケージを参考にした県版のパッケージが示されました。パッケージでは、11月末までに実施する緊急